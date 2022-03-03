Три літаки РФ та два вертольоти знищили за добу українські бійці – ПС ЗСУ

Зенітні ракетні підрозділи знищили за добу, 2 березня, три ворожі літаки та два вертольоти РФ, повідомило Командування Повітряних сил ЗСУ у соцмережі Facebook.

"2 березня екіпажі бойових літаків Су-24м та Су-25 здійснювали авіаційну підтримку підрозділів Сухопутних військ Збройних сил України, знищуючи колони військової техніки та живої сили росіян у Київській, Сумській, Чернігівській та Харківській областях", - зазначається у повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/kpszsu/posts/325880939579861