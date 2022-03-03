Вибухом у районі київського залізничного вокзалу пошкоджено теплоцентраль. Рух поїздів триває

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу ввечері в середу, частина Києва може залишитися без тепла, повідомляє радник голови МВС Антон Геращенко.

"Щойно влупило в районі підземного переходу вокзалу. Між готелем "Ібіс" і Південним входом на вокзал", - написав Геращенко у Telegram-каналі.

Пізніше він повідомив, що ударом ракети в районі залізничного вокзалу розірвало велику теплотрасу.

"Частина Києва може залишитися без тепла. Енергетики вже усувають наслідки вибуху. Все буде добре!" - написав Геращенко в Telegram-каналі.

Пізніше радник глави МВС України уточнив, що сильний вибух у районі київського залізничного вокзалу стався після того, як українська ППО збила крилату ракету російських військ, призначену одному з центрів управління.

Як уточнила пресслужба "Укрзалізниці", снаряд ударив неподалік готелю, під авіаудар потрапила будівля Південного залізничного вокзалу в Києві.

"Російські терористи завдали авіаційного удару по Південному залізничному вокзалу в Києві, де відбувається евакуація тисяч українських жінок і дітей. Снаряд вдарив поблизу готелю Ibis, будівля вокзалу встояла і зазнала незначних ушкоджень. Інформація про постраждалих уточнюється", - уточнила "Укрзалізниця" в Телеграм-каналі.

За даними залізничної компанії, вокзал значних пошкоджень не зазнав. Тимчасово закриті Північні платформи, зранку їх оглянуть.

"Незначним чином пошкоджено залізничну інфраструктуру - обірвано контактний провід, на рух пасажирських поїздів не впливає. Також пошкоджено приміський поїзд – вибито шибки, він був без пасажирів", - йдеться у повідомленні в телеграм-каналі УЗ.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.