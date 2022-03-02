Події

23:28 02.03.2022

За перші шість днів російського вторгнення в Україну загинуло 227 цивільних - УВКБ ООН

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За період з 24 лютого до 1 березня 2022 року внаслідок російського вторгнення в Україну постраждали 752 мирні жителі, повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини в Україні.

"З 24 лютого до 1 березня ми зафіксували 752 жертви серед мирного населення у зв'язку з воєнними діями Росії проти України: 227 убитих, зокрема 15 дітей; 525 поранених, зокрема 28 дітей, здебільшого внаслідок обстрілів та авіаударів. Реальні втрати набагато вищі", - йдеться в повідомленні у соцмережі Twitter.

Як повідомлялося, за інформацією Держслужби України з надзвичайних ситуацій, за сім днів війни загинуло понад 2000 українців, не рахуючи захисників.

"За сім днів війни Росія знищила сотні об'єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинуло понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників", - написала ДСНС у Фейсбук у середу.

Під час виконання поставлених завдань загинуло 10 рятувальників, 13 дістали травм.

Джерело: https://twitter.com/UNHumanRightsUA/status/1499126009085497345

Теги: #війна #втрати #цивільні
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