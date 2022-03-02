Події

22:47 02.03.2022

Прем'єри України та Данії обговорили наслідки вторгнення російського агресора

1 хв читати

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили наслідки військової агресії Росії проти України.

"Щойно говорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен про страшні наслідки військового вторгнення Росії в Україну. Подякував за всебічну підтримку данських друзів, зокрема на гуманітарному напрямку. Попросив підтримати заявку України на вступ до ЄС", - написав Шмигаль у Тwitter у середу ввечері.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1499121884650164232

Теги: #обговорення #данія #міністри
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:08 28.02.2022
Міністри енергетики ЄС 28 лютого обговорюватимуть ситуацію на ринку на тлі військової агресії РФ в Україну

Міністри енергетики ЄС 28 лютого обговорюватимуть ситуацію на ринку на тлі військової агресії РФ в Україну

17:08 27.02.2022
До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

До полтавської лікарні госпіталізували двох журналістів із Данії, поранених під час обстрілу в Ахтирці, - Нацполіція

22:28 26.02.2022
Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

Міністри закордонних справ ЄС обговорять подальшу допомогу Україні – Боррель

17:58 25.02.2022
Міністри фінансів ЄС готові негайно впровадити вже схвалені санкції до РФ

Міністри фінансів ЄС готові негайно впровадити вже схвалені санкції до РФ

01:18 25.02.2022
Глави МЗС та оборони України і Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії - Кулеба

Глави МЗС та оборони України і Британії обговорили надання зброї та санкції проти Росії - Кулеба

18:34 16.02.2022
Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, закликавши РФ вивести сили

Міністри оборони НАТО ухвалили заяву у зв'язку із ситуацією в Україні, закликавши РФ вивести сили

12:35 12.02.2022
Глави МЗС України та Данії привітали один одного з річницею відновлення дипломатичних відносин

Глави МЗС України та Данії привітали один одного з річницею відновлення дипломатичних відносин

14:36 09.02.2022
Королева Данії Маргрете заразилася COVID-19

Королева Данії Маргрете заразилася COVID-19

13:53 07.02.2022
Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідують Донбас під час візиту в Україну

Глави МЗС Австрії, Словаччини та Чехії відвідують Донбас під час візиту в Україну

10:18 07.02.2022
Глава МЗС Франції перед поїздкою до Москви та Києва провів розмову з главами МЗС Швеції та Фінляндії

Глава МЗС Франції перед поїздкою до Москви та Києва провів розмову з главами МЗС Швеції та Фінляндії

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Інформація про проведення другого раунду переговорів із РФ у Біловезькій Пущі не відповідає дійсності – Арахамія

Сильний вибух пролунав у районі Київського залізничного вокзалу - А. Геращенко

Сильний вибух пролунав на Київському вокзалі

США вводять обмеження на експорт до РФ обладнання для видобутку нафти та газу - Білий дім

Врятовано з-під завалів понад 200 мешканців Бородянки в Київській області – ДСНС

ОСТАННЄ

Чехія надала потяг для евакуаційного рейсу зі станції Чоп 3 березня

38 країн звернулися до МКС через вторгнення Росії в Україну - Джонсон

Зеленський поговорив із Трюдо, наголосив на необхідності розширення обмежувальних заходів проти РФ

Вибухом у районі київського залізничного вокзалу пошкоджено теплоцентраль, рух поїздів триває

Критична інфраструктура "Укртелекому" продовжує працювати, спеціалісти відновлюють пошкоджені ділянки мережі

У Києві затримали мародерів

Макрон: Росія не зазнає агресії, вона і є агресор

Ryanair прибрав усі рейси з України із системи бронювання

Кабмін пропонує РНБО впровадити санкції проти Путіна, Пєскова, Лаврова, Шойгу, Патрушева та ще 30 членів уряду Росії

Месенджер Signal є безпечним - Держспецзв'язку

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА