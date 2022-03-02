Прем'єри України та Данії обговорили наслідки вторгнення російського агресора

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен обговорили наслідки військової агресії Росії проти України.

"Щойно говорив з прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен про страшні наслідки військового вторгнення Росії в Україну. Подякував за всебічну підтримку данських друзів, зокрема на гуманітарному напрямку. Попросив підтримати заявку України на вступ до ЄС", - написав Шмигаль у Тwitter у середу ввечері.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1499121884650164232