Події

22:41 02.03.2022

Українська ППО збила крилату ракету агресора, що зумовило вибух біля вокзалу у Києві, - Геращенко

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Сильний вибух пролунав у районі київського залізничного вокзалу після того, як українська ППО збила крилату ракету російських військ, призначену одному із центрів управління, повідомив радник голови МВС Антон Геращенко.

"Уточнення щодо вибуху біля вокзалу. Наша героїчна ППО збила крилату ракету російських фашистів, яка призначалася одному з центрів управління. Уламки ракети пошкодили теплотрасу, але пошкодження будуть усунені вже до ранку. Якби ця ракета потрапила в ціль десь у центрі Києва, жертви та руйнування були б жахливими. Слава українській ППО!" - написав Геращенко у своєму Telegram-каналі.

Джерело: https://t.me/Pravda_Gerashchenko/1583

Теги: #вибух #київ #ппо
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