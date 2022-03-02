Зеленський і Токаєв домовилися співпрацювати з гуманітарних питань

Президент України Володимир Зеленський і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні, домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.

"Щойно завершилася розмова з Касим-Жомартом Токаєвим. Обговорили складну ситуацію з безпекою в регіоні. Домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Тримаємо подальший зв'язок", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499093271389294594