Події

20:53 02.03.2022

Зеленський і Токаєв домовилися співпрацювати з гуманітарних питань

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Президент України Володимир Зеленський і президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв обговорили ситуацію з безпекою у регіоні, домовилися співпрацювати з гуманітарних питань.

"Щойно завершилася розмова з Касим-Жомартом Токаєвим. Обговорили складну ситуацію з безпекою в регіоні. Домовилися співпрацювати з гуманітарних питань. Тримаємо подальший зв'язок", - написав він на своїй сторінці в Twitter.

Джерело: https://twitter.com/ZelenskyyUa/status/1499093271389294594

Теги: #рф #оон #підтримка
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