"Укрпошта" просить міжнародні маркетплейси захистити українських підприємців

"Укрпошта" в рамках програми підтримки українських МСБ, які продають свої товари за кордон, звернулася до основних маркетплейсів із проханням підтримати українських продавців, які через напад Росії на Україну в умовах обстрілів і закритого неба не можуть забезпечувати своєчасну обробку та відправлення замовлень.

"Etsy, eBay та Joom першими відгукнулися і вже вжили низку заходів щодо підтримки українських продавців. Wish готує пакет допомоги українським продавцям", - йдеться у повідомленні "Укрпошти", оприлюдненому в середу.

При цьому уточнюється, що Etsy "обнулили" рахунки продавців за лютий. Це означає, що українським підприємцям, які продають свої товари на Etsy, не потрібно сплачувати комісію, а також витрати на промо-товари в лютому.

Продавці з України вже отримали листа від Etsy, в якому торговельна платформа висловлює підтримку, скасовує нараховані комісійні платежі за свої послуги та дає інструкції щодо тимчасової "відпустки магазинів", наголошується в повідомленні.

Зі свого боку eBay застосував політику захисту продажу українських продавців: до 20 березня всі відправлення від продавців з України перебувають під захистом INR (item not received – товар не отримано). При цьому маркетплейс не прийматиме негативних відгуків покупців на товари продавців.

"У компанії розуміють, що через тимчасове російське вторгнення терміни доставки товарів українських продавців можуть збільшуватися через незалежні від них обставини. Відповідно, українські МСБ, які продають на eBay, не повинні постраждати через агресивні дії окупантів", - наголошують в "Укрпошті".

Global eBay також розпочав збирання грошей для підтримки України: маркетплейс закликав своїх працівників у всьому світі жертвувати кошти, а компанія зі свого боку подвоїть кожну пожертву до $10 тис.

Ще один маркетплейс Joom від 24 лютого до настання розрахункового періоду здійснив виплату всім мерчантам. Компанія запевнила, що для українських магазинів не застосовуватимуться жодні штрафи чи песимізації. Також менеджер Joom, який працює із українськими продавцями, допомагає тим, хто вирішив тимчасово закрити магазин.

Інформацію про заходи інших маркетплейсів, які вони впровадять для захисту українських експортерів, буде оприлюднено пізніше, зазначено у повідомленні.

"Ми розуміємо, наскільки важливо зараз зберегти український експорт, адже це і податки до бюджету, які зараз дуже потрібні, і фінансове забезпечення сімей підприємців, які продають товари за кордон. "Укрпошта" працює за двома напрямами: ми розбудовуємо логістику в умовах закритого неба, щоб доставляти експорт до всіх куточків світу. Паралельно проводимо переговори з маркетплейсами, щоб вони захистили українських підприємців на період війни", - прокоментував генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський.

Він також зазначив, що світ готовий підтримати Україну – маркетплейси демонструють цю готовність реальними діями: скасуванням комісії, запровадженням спеціальних умов тощо.