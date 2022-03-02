НБУ з 1 березня заборонив роботу емітованих у РФ і Білорусі карток

Національний банк України (НБУ) з 1 березня заборонив роботу емітованих у РФ та Білорусі карток, повідомила пресслужба регулятора в середу.

Картки банків країни-агресора не працюватимуть в Україні, також ворог більше не зможе надсилати на них кошти для терористів та їхніх спільників", – повідомив заступник голови Нацбанку Олексій Шабан, якого цитує пресслужба регулятора.

Згідно з повідомленням, НБУ, зокрема, заборонив зарахування коштів на рахунки клієнтів-фізособ із переказів, ініційованих із використанням платіжних карток, емітованих банками РФ та Білорусі, а також прийом в Україні таких карток, включно з переказами, здійсненням розрахунків і видачею готівки.