На Київщині тривають обстріли житлових масивів населених пунктів – голова ОДА

Обстріли житлових масивів у Бучанському районі тривають, періодичні бої відбуваються у Гостомелі, розповів голова Київської обласної державної адміністрації Олексій Кулеба.

"Бучанський район. Ведуться обстріли житлових масивів Ірпеня, Мироцького, Немішаєвого, Макарова, Бучі, Гостомеля, Микуличів. У Бородянці внаслідок обстрілів і авіаударів великі руйнування житлового сектору та інфраструктури. В Гостомелі періодичні бої. Є інформація про формування нових колон загарбника. Наші військові тримають оборону", - написав Кулеба у Телеграмі в середу, інформуючи про оперативну обстановку в області на цю годину.

Він розповів, що в Бориспільському районі триває боротьба з диверсантами, але ситуація стабільна та контролюється. Кулеба наголосив, що комунальні служби й об'єкти інфраструктури в районі працюють у штатному режимі.

За словами Кулеби, у Фастівському районі руйнувань немає, і "вживаються заходи проти диверсантів", у Білоцерківському районі триває ліквідація наслідків вибухів та обстрілів ракетами.

"Вишгородський район. Північ району окупована ворогом. Поліська, Димерська, Іванківська громади на межі гуманітарної катастрофи. Відбувається постійне перегрупування сил загарбника", - розповів голова ОДА.

Він також зазначив, що у Броварському районі спостерігається скупчення ворожої техніки.

"Ситуація стабільна та контролюється. Комунальні служби й об'єкти інфраструктури працюють у штатному режимі", - сказав Кулеба.