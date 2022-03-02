Події

17:20 02.03.2022

Необхідно максимально швидко провести діалог про міжнародні гарантії України - Подоляк

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Діалог про міжнародні гарантії для України має бути розпочато та проведено якнайшвидше, вважає радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

"Говорити про гарантії безпеки для України з боку провідних держав цілком реально", - сказав він у середу, відповідаючи на запитання агентства "Інтерфакс-Україна" щодо реалістичності розробки механізму гарантій в умовах різкого загострення відносин Заходу з Росією.

"Наприклад, вступ України до Євросоюзу можна розглядати як початковий елемент таких гарантій. Але предметний діалог про гарантії має бути розпочато та проведено якнайшвидше. Наші партнери точно знають, що саме це передбачає. Зараз не час розкривати деталі публічно, але точний час, щоб реалізувати дієву модель гарантій", - сказав він.

Теги: #світ #позиція #гаранії
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