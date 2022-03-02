Ворог уранці завдав два авіаудари по Ірпеню, ракети потрапили в житлові будинки - поліція

Поліція працює на місці авіаудару в м. Ірпінь (Київська область), інформація про втрати серед мирного населення уточнюється, повідомляє Національна поліція України.

"2 березня вранці окупанти завдали двох авіаударів по місту Ірпінь. Ракети влучили в житлові будинки. Пошкоджено газопровід, інформація про втрати серед мирного населення уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу до поліції не надходила.