Події

17:10 02.03.2022

Ворог уранці завдав два авіаудари по Ірпеню, ракети потрапили в житлові будинки - поліція

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Ворог уранці завдав два авіаудари по Ірпеню, ракети потрапили в житлові будинки - поліція

Поліція працює на місці авіаудару в м. Ірпінь (Київська область), інформація про втрати серед мирного населення уточнюється, повідомляє Національна поліція України.

"2 березня вранці окупанти завдали двох авіаударів по місту Ірпінь. Ракети влучили в житлові будинки. Пошкоджено газопровід, інформація про втрати серед мирного населення уточнюється", - йдеться у повідомленні.

Наразі інформація про загиблих і постраждалих унаслідок обстрілу до поліції не надходила.

 

Теги: #війна #пошкодження #ірпень
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