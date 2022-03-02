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17:04 02.03.2022

Енергосистема України працює в ізольованому режимі в умовах війни з РФ стабільно – Кабмін

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Енергосистема України працює в ізольованому режимі в умовах війни з РФ стабільно – Кабмін

Об'єднана енергетична система України в ізольованому режимі та в умовах російської воєнної агресії станом на 12.00 середи працювала стабільно, повідомляється на сторінці Кабінету міністрів у Facebook.

"Станом на 12:00 2 березня енергосистема України стабільно працює в автономному режимі. Частота мережі підтримується на рівні 50 Гц. В Україні працюють усі атомні, теплові та гідроелектростанції, контролюються критично важливі об'єкти енергетичної інфраструктури", – зазначено у повідомленні.

Як поінформували в Кабміні, в умовах воєнного стану та повномасштабної агресії Росії НАЕК "Енергоатом" посилив контроль і визначив виняткову пріоритетність питань безпеки ядерних установок над усіма іншими. Порушень умов безпечної експлуатації на АЕС немає. При цьому обладнання реакторних відділень енергоблоків, приміщень і будівель електростанцій, периметри захищених зон і прилеглих територій, а також особливо важливі об'єкти АЕС поза їхніми захищеними зонами перебувають під посиленим наглядом і контролем.

У свою чергу станом на 12.00 українська ГТС продовжувала забезпечувати потреби українських споживачів, енергетики та промисловості, незважаючи на воєнні дії.

"За вчорашню добу, 1 березня, ми протранспортували 73,4 млн куб. м газу в мережі облгазів", - зазначили в уряді.

Загалом газотранспортна інфраструктура працювала без критичних ушкоджень, проте залишалися відключеними сім ГРС (газорозподільних станцій – ІФ) на лінії бойових зіткнень.

Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" продовжує забезпечувати в повному обсязі газопостачання великих споживачів.

Енергохолдинг "ДТЕК", зі свого боку, почав безкоштовно постачати електроенергію медичним закладам, військовим і силовим структурам, а також виробникам хліба в Києві, Донецькій та Дніпропетровській областях. Також безкоштовно електроенергію отримуватимуть установи силових структур – Служби безпеки України, Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ та інших відомств, які гарантують безпеку та громадський порядок.

За інформацією Кабміну, внаслідок російської агресії в Київській області станом на 12:00 залишалися знеструмленими близько 350 населених пунктів. При цьому в багатьох місцях не вдалося налагодити ремонтні роботи через активні бойові дії. Загалом без газу залишалися 5087 абонентів.

Через численні пошкодження газопроводів сталося відключення абонентів у селі Богоявленка Волноваського району Донецької області. Йдеться про 407 абонентів.

"Наразі відновити постачання до населеного пункту неможливо. Загалом без газу залишаються 5087 абонентів", - констатували в Кабміні.

Теги: #режим #енергосистема #ізоляція
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