Іще 217 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали до Польщі за спрощеною процедурою - Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики заявляє, що ще 217 дітей із вразливих категорій із супровідниками виїхали до Польщі за спрощеною процедурою.

"Марина Лазебна, міністр соціальної політики, повідомила, що за новим спрощеним порядком до Польщі успішно виїхала велика група, до складу якої входять 217 дітей з вразливих груп та 20 супроводжуючих", - ідеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що у складі групи діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти із дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, спеціалізованих шкіл, навчально-реабілітаційних центрів, центрів соціально-психологічної реабілітації.

У відомстві повідомляють, що процедура спрощеного виїзду за кордон для дітей із вразливих категорій дає змогу швидко переміщати дітей групами до безпечних місць за наявності лише двох документів щодо кожної дитини.