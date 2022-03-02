Події

10:46 02.03.2022

На сьомий день війни відбувається тотальне вигнання російських компаній із європейського ринку - Подоляк

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На сьомий день війни відбувається тотальне вигнання російських компаній із європейського ринку - Подоляк

На сьомий день вторгнення в Україну йдуть із російського ринку глобальні компанії, а також відбувається тотальне вигнання російських компаній із європейського ринку, зокрема Сбербанку Росії, повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

"Сьомий день війни позначив головний тренд. Тотальне вигнання російських компаній із європейського ринку. Сьогодні - Сбербанку Росії. Це початок. З іншого боку, російський ринок залишають глобальні компанії - Boeing, American Express, exxonmobil, Ford... Чиста ізоляція", - написав Подоляк на своїй сторінці у Твітері.

Теги: #рф #європа #вигнання
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