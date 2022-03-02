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10:46 02.03.2022

Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців: дозвіл на проживання, роботу та освіту

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Єврокомісія пропонує активувати механізм тимчасового захисту для українських біженців: дозвіл на проживання, роботу та освіту

Європейська комісія пропонує активувати Директиву про тимчасовий захист, що дасть змогу надати швидку та ефективну допомогу людям, які рятуються від війни в Україні.

Як повідомляє в середу пресслужба Єврокомісії, відповідно до цієї пропозиції тим, хто тікає від війни, буде надано тимчасовий захист у ЄС, тобто їм буде надано дозвіл на проживання, і вони матимуть доступ до освіти та ринку праці.

"Водночас Комісія також пропонує оперативні рекомендації, покликані допомогти прикордонникам держав-членів ефективно управляти прибуттям на кордон із Україною, зберігаючи при цьому високий рівень безпеки. Керівництво також рекомендує державам-членам створити спеціальні смуги екстреної допомоги для направлення гуманітарної допомоги та нагадує про можливість надання доступу до ЄС із гуманітарних міркувань", - йдеться у повідомленні.

Коментуючи цю пропозицію, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн сказала: "Європа підтримує тих, хто потребує захисту. Всім, хто рятується від путінських бомб, раді в Європі. Ми забезпечимо захист тим, хто шукає прихистку, і ми допоможемо тим, хто шукає безпечного шляху додому".

Відповідно до процедури, Європейська Рада має ухвалити пропозицію про тимчасовий захист, причому раніше Рада вже висловила широку підтримку обом заходам на позачерговому засіданні в неділю, 27 лютого, і зобов'язалася обговорити ці два документи у Раді юстиції та внутрішніх справ у четвер, 3 березня. Після ухвалення тимчасовий захист почне застосовуватися негайно і діятиме протягом одного року. Цей період може бути подовжений двічі на шість місячних періодів терміном до року. Комісія може у будь-який час запропонувати Раді припинити тимчасовий захист, виходячи з того, що ситуація в Україні дозволяє безпечне і тривале повернення осіб, яким надано тимчасовий захист, або продовжити його ще на один рік.

Теги: #єврокомісія #біженці
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