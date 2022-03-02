Події

09:52 02.03.2022

Російська армія за час вторгнення в Україну втратила вже 5 840 солдатів, понад 200 танків та 862 бронемашини - Генштаб ЗСУ

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Російська армія за час свого вторгнення в Україну втратила 5 840 військовослужбовців, повідомляє пресслужба Генерального штабу Збройних сил України.

"Сумарні орієнтовні втрати противника з 24:02 до 02:03 становлять: особового складу - 5 840 осіб, літаків - 30 од., вертольотів - 31 од., танків - до 211, бойових броньованих машин - 862, артилерійських систем - 85, засобів ППО - 9, РСЗВ - 40, цистерн із ПММ - 60, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3, легких швидкісних катерів - 2 одиниці, автомобільної техніки - 355", - йдеться у повідомленні.

У ньому уточнюється, що дані уточнюються. "Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - підсумували в Генштабі.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/262898602689892

Теги: #рф #статистика #втрати
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