Харків 28 лютого був обстріляний 16 ракетами з російського стратегічного бомбардувальника - Міноборони

Обстріл Харкова 28 лютого 16 високоточними ракетами було здійснено зі стратегічного бомбардувальника, який навіть не перетинав українсько-російського кордону, перебуваючи над Білгородською областю Росії, повідомили в Міноборони з посиланням на Командування Повітряних сил.

"Учора, 28 лютого, стратегічний бомбардувальник-ракетоносець Ту-22м3, немов на навчаннях, не перетинаючи лінію державного кордону, завдав ударів по мирних житлових кварталах харкова високоточною зброєю – ракетами класу «повітря-поверхня». Бомбардувальник зробив чотири заходи за курсом н.п. Бєсєдино (Курська обл.) – Бєлгород, випустивши по беззахисному місту близько 16 ракет", - ідеться в повідомленні відомства у вівторок увечері на сторінці у Facebook.

У Міноборони наголосили, що наслідки ракетного удару зафіксували місцеві жителі. Зруйновані багатоповерхівки, школи, дитсадки й інша інфраструктура міста. За попередніми даними, від цих авіаударів загинули десятки харків'ян, зокрема діти.

"Повітряні сили зафіксували цей злочин проти людяності в період з 19.07 по 19.51 28 лютого 2022 року. Свого часу матеріали обов'язково передадуть до Гааги", - зазначили у відомстві.

"На жаль, у цій ситуації Повітряним силам украй складно прикривати небо в цьому регіоні, адже частина системи ППО країни знищена ударами балістичних і крилатих ракет рашистів", - додали в Міноборони.

"Штурмувати місто окупанти не наважуються, бо гарантовано будуть знищені, тому вдалися до повітряного тероризму, вбиваючи мирних харків’ян", - констатували українські військові.

Джерело: https://www.facebook.com/MinistryofDefence.UA