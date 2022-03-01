ЄС ухвалив рішення про відключення від SWIFT 7 банків РФ, включно з ВТБ, ВЕБ.РФ, банків "Відкриття" та "Росія"

Постпреди ЄС ухвалили список із семи російських банків, які відключать від всесвітньої платіжної системи SWIFT, серед них - ВТБ, ВЕБ. РФ, Промзв'язокбанк, передає агентство Bloomberg із посиланням на обізнані з цим рішенням джерела.

"Постпреди Європейського союзу погодилися виключити сім російських банків із фінансової системи SWIFT", - зазначає агентство.

За його даними, ЄС збирається відключити від SWIFT також Совкомбанк, банки "Росія" та "Відкриття", Новікомбанк.

Як зазначають джерела агентства, деякі країни, зокрема Польща, закликають застосувати цей захід до більшої кількості банків.