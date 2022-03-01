Події

21:56 01.03.2022

До України з-за кордону повернулися 80 тисяч людей - Держприкордонслужба

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До України після 24 лютого з-за кордону повернулися 80 тисяч людей, переважна більшість із яких - чоловіки, про це свідчать дані Державної прикордонної служби.

"Українські громадяни, які працюють або тимчасово мешкають за кордоном, повертаються на Батьківщину для захисту її суверенітету і територіальної цілісності", - зазначають у Міністерстві внутрішніх справ із посиланням на Держприкордонслужбу.

За даними відомства, вони поповнюють лави Збройних сил, інших військових формувань та сил територіальної оборони.

Джерело: https://www.facebook.com/100064369764525/posts/321953869960269/

Теги: #українці #світ #повернення
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