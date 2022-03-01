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21:29 01.03.2022

ООН закликає надати допомогу на 1,7 млрд доларів для термінової доставки гуманітарної допомоги в Україну та сусідні країни

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Організація Об'єднаних Націй і партнери з гуманітарних питань запустили скоординований заклик про надання надзвичайної допомоги на загальну суму 1,7 млрд доларів США для термінової доставки гуманітарної допомоги людям в Україні та біженцям у сусідніх країнах, повідомив Офіс ООН з координації гуманітарних питань.

"Сім'ї з маленькими дітьми ховаються в підвалах і на станціях метро або рятуються втечею під жахливі звуки вибухів і виючі сирени. Кількість постраждалих швидко зростає. Це найтемніша година для народу України. Нам потрібно посилити нашу відповідь зараз, щоб захистити життя та гідність простих українців". Ми повинні відповісти співчуттям та солідарністю", - сказав заступник генерального секретаря ООН з гуманітарних питань та координатор надзвичайної допомоги Мартін Гріффітс.

У терміновому заклику вимагають 1,1 млрд доларів для надання допомоги 6 млн людей в Україні протягом перших трьох місяців.

"Програма містить багатоцільову грошову допомогу найбільш уразливим верствам населення, продовольчу допомогу, водопостачання та санітарні послуги, підтримку медичних та освітніх послуг, а також допомогу в притулку для відновлення пошкоджених будинків. План також спрямований на надання підтримки владі в обслуговуванні та створенні транзитних і приймальних центрів для переміщених осіб та запобігання гендерному насильству", - зазначається у пресрелізі на сайті Офісу ООН з координації гуманітарних питань.

Зазначається також, що групам допомоги буде потрібний безпечний і безперешкодний доступ до всіх постраждалих від конфлікту районів відповідно до основних гуманітарних принципів гуманності, нейтралітету, неупередженості та оперативної незалежності.

В Офісі ООН з координації гуманітарних питань звернули увагу, що лише за останні п'ять днів з України до сусідніх країн втекло понад півмільйона біженців, і очікується, що їх кількість збільшиться, підтримка також необхідна для задоволення нагальних потреб тих, хто шукає захисту за межами країни.

"Ми дивимося на те, що може стати найбільшою кризою з біженцями в Європі в цьому столітті. Хоча ми спостерігаємо величезну солідарність та гостинність з боку сусідніх країн у прийомі біженців, зокрема з боку місцевих спільнот та приватних осіб, для допомоги та захисту знову прибулих буде потрібно набагато більше підтримки", - сказав верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Гранді.

Міжвідомчий регіональний план реагування на ситуацію з біженцями для ситуації в Україні передбачає попереднє виділення 550,6 млн доларів США на допомогу біженцям у Польщі, Республіці Молдова, Угорщині, Румунії та Словаччині, а також в інших країнах регіону, щоб допомогти країнам-господиням надати притулок, предмети першої необхідності, грошову допомогу, а також психіатричну та психосоціальну підтримку тим, хто втік з України, зокрема людям з особливими потребами, наприклад, дітям, яких не супроводжують.

В Офісі ООН з координації гуманітарних питань поінформували, що ескалація конфлікту викликала негайне та різке зростання гуманітарних потреб, оскільки основні поставки та послуги перериваються, а цивільні особи тікають від бойових дій. За оцінками ООН, 12 млн людей усередині України потребуватимуть допомоги та захисту, а понад 4 млн українських біженців можуть потребувати захисту та допомоги у сусідніх країнах найближчими місяцями.

Теги: #оон #допомога #заклик #гуманітарна
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