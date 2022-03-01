Генсек НАТО знову закликав Путіна зупинити війну: Світ разом із Україною закликає до миру

Генеральний секретар знову звернувся до президента РФ Володимира Путіна: Зупиніть війну! Світ разом із Україною закликає до миру.

Перебуваючи у вівторок із візитом в Естонії, генсек сказав: "НАТО є оборонним союзом. Ми не шукаємо конфлікту з Росією. Наше послання президенту Путіну: Зупиніть війну, виведіть усі свої сили з України та сумлінно візьміть участь у дипломатичних зусиллях. Світ разом із Україною закликає до миру".

Столтенберг запевнив, що альянс у цей критичний час разом із народом України, який "мужньо бореться проти жорстокого і нічим не спровокованого російського вторгнення". "Ми рішуче засуджуємо війну Кремля", - наголосив він.

Генсек нагадав, що союзники вже застосували до Росії серйозні санкції, а сам альянс збільшив свою присутність у всьому Альянсі "для стримування та захисту". "І ми посилюємо нашу підтримку, щоб допомогти Україні захистити себе. Союзники з НАТО надсилають Україні протитанкові засоби, ракети ППО та боєприпаси, а також фінансову та гуманітарну допомогу на мільйони євро", - додав Столтенберг.