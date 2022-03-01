"Укрпошта" обмежила рух мобільних відділень у селах із метою економії пального для виплати пенсій і субсидій 5 березня

"Укрпошта" відновлює роботу відділень у великих містах і райцентрах, у селах рух мобільних відділень тимчасово обмежено.

"Укрпошта" працює і з кожним днем відновлює роботу. Усі відділення у великих містах і райцентрах працюють за графіком (окрім тих, які у зоні бойових дій). У селах графік руху обмежено, щоб мати змогу 5 березня виплатити пенсії і субсидії", - наголошується у повідомленні.

Як пояснили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Мінінфраструктури, обмеження роботи мобільних відділень у селах пов'язане з необхідністю економії пального та ресурсів для безперебійної виплати пенсій і субсидій.

Вся інформація про графік роботи відділень "Укрпошти" оновлюється на сайті компанії.