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19:01 01.03.2022

Страхові об'єднання України звернулися до закордонних колег припинити будь-яке страхування та перестрахування російських ризиків

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Страхові об'єднання України звернулися до закордонних колег припинити будь-яке страхування та перестрахування російських ризиків

Асоціація Страховий Бізнес, Ліга страхових організацій України, Національна асоціація страховиків України, Харківський союз страховиків, Федерація страхових посередників України звернулися з проханням до закордонних колег вжити заходів, які перешкоджатимуть країні-агресорові продовжувати війну в Україні.

Згідно з їхнім зверненням, спрямованим на Європейську федерацію страхування та перестрахування - Insurance Europe, незалежно від санкцій, запроваджених на державному рівні, українські об'єднання закликають не страхувати та не перестрахувати будь-які ризики російських страхових компаній, ризики походженням із Російської Федерації або щодо інтересів будь-яких суб'єктів-резидентів РФ або які мають походження з її території. Ризики від російських страховиків і з території Росії мають бути визнані токсичними.

Також пропонується не інвестувати в російські страхові компанії та в жодній формі не видавати їм фінансових гарантій чи додатковий капітал. Об'єднання наполягають на тому, щоб заблокувати кошти російських страховиків і перестраховиків, не проводити будь-які перестрахувальні виплати, повернення платежів та ін. для Російської Федерації, щоб не надавати країні-агресору будь-які додаткові фінансові ресурси.

Необхідною мірою вони вважають також зупинення діяльності власних дочірніх страхових або брокерських компаній, а також їхніх представництв на території Росії. Крім цього, пропонується відключити російських страховиків від будь-якої інформаційної підтримки, конференцій, семінарів та навчання.

"Просимо передати наше звернення всім членам вашого об'єднання для подальшої передачі по всіх страхових, перестрахувальних та брокерських організаціях. Спротив українського народу, підтримка практично всього світу не дасть владі Росії реалізувати свої злочинні цілі! Ми вдячні світу за кожен крок у військовій, дипломатичній та економічній допомозі народу України у нашій боротьбі за спільні цінності свободи, миру та демократії. Усі ми - разом - переможемо новий фашизм!" - зазначається у повідомленні.

Теги: #страхування #звернення
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