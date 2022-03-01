Європарламент закликав ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата – резолюція

Європейський парламент проголосував за резолюцію, в якій закликав інституції Європейського Союзу працювати над тим, щоб надати Україні статус кандидата в ЄС, визнавши у такий спосіб європейську перспективу України.

Відповідний документ під назвою "Російська агресія проти України" було проголосовано у вівторок у рамках позачергового засідання ЄП, скликаного через російську агресію проти України. Проголосувало 676, із них за - 637, проти - 13, утрималося - 26.

"(ЄП) Закликає інституції ЄС працювати над наданням Україні статусу кандидата в ЄС відповідно до статті 49 Договору про Європейський Союз та на основі заслуг, а тим часом продовжувати працювати над її інтеграцією в єдиний ринок ЄС відповідно до Угоди про асоціацію", - йдеться в резолюції.

ЄП рішуче засудив незаконну, неспровоковану та необґрунтовану воєнну агресію Російської Федерації проти України та вторгнення в неї, а також причетність до цієї агресії Білорусі. "(ЄП) вимагає, щоб Російська Федерація негайно припинила всю воєнну діяльність в Україні, беззастережно вивела всі військові та воєнізовані формування та військову техніку з усієї міжнародно визнаної території України та повністю поважала територіальну цілісність, суверенітет та незалежність України в її міжнародно визнаних кордонах", - заявили в Європарламенті.

Резолюція "рішуче засуджує використання російськими військовими території Білорусі за підтримки білоруських сил для початку воєнної агресії проти України та висловлює глибоке занепокоєння щодо ризиків, пов'язаних із відмовою Білорусі від свого нейтралітету та розміщенням у себе російських військових".

Крім того, ЄП висловив "неподільну солідарність з народом України, який вже пережив вісім років війни у своїй країні, і рішуче засуджує дії Росії проти України". "(ЄП) наполегливо закликає продовжувати дипломатичні зусилля для припинення російської агресії проти України та пошуків мирного рішення, заснованого на повазі до суверенітету і територіальної цілісності України та принципів міжнародного права, а також права України приймати рішення про майбутні союзи без втручання ззовні; закликає Росію повернутися на шлях діалогу та дипломатії, щоб позбавити народи України та за її межами, а також свій власний народ від лих війни", - йдеться в резолюції.

Парламент також засудив одностороннє визнання Російською Федерацією незалежності окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей України та закликав усі країни утримуватися від приєднання до неї у цьому визнанні". "(ЄП) знову заявляє, що ЄС не визнає і продовжує засуджувати незаконну анексію Криму як порушення міжнародного права і, як і раніше, відданий повній реалізації своєї політики невизнання, у тому числі через обмежувальні заходи та співробітництво на міжнародних форумах", - запевнили в Європарламенті.

У резолюції також йдеться про те, що ЄП висловлює "свою невтішну скорботу у зв'язку з трагічною загибеллю людей і людськими стражданнями, спричиненими російською агресією, і наголошує, що напади на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, а також невибіркові напади заборонені міжнародним гуманітарним і, отже, є військовими злочинами".

У зв'язку з цим у ЄП наголосили, що ЄС та його держави-члени "забезпечать притягнення до відповідальності осіб, які вчинили воєнні злочини та порушили права людини, у тому числі тих, хто сприяв таким злочинам через пропаганду, і тому закликає ЄС та його держави-члени працювати з міжнародними органами для збирання доказів, а також підтримувати та просувати юрисдикцію Міжнародного кримінального суду та розслідування будь-яких воєнних злочинів, вчинених на території України з 20 лютого 2014 року, для притягнення до відповідальності Володимира Путіна та Олександра Лукашенка".

"(ЄП) Закликає комісію та держави-члени надавати подальшу екстрену гуманітарну допомогу Україні у співпраці з гуманітарними агентствами ООН та іншими міжнародними партнерськими організаціями; наполегливо закликає Росію надати безпечний і безперешкодний доступ гуманітарним агентствам ООН, зокрема на тимчасово непідконтрольні уряду райони сходу України", - наголошується в резолюції.

Крім того, Європарламент закликав ЄС та його держави-члени підготувати "багатомільярдний план допомоги та відновлення для України, щоб підтримати українську економіку та відновити її зруйновану інфраструктуру. "(ЄП) наголошує, що Російська Федерація відповідальна за руйнування української інфраструктури, зокрема цивільних та житлових будівель, а також значні економічні збитки і буде зобов'язана відшкодувати збитки, заподіяні її агресивними діями", - йдеться в документі.

ЄП також знову повторив свої колишні заклики значно знизити енергетичну залежність, зокрема від російського газу, нафти та вугілля, остаточно відмовитися від газопроводу "Північний потік-2", і закликає держави-члени припинити будь-яку співпрацю з Росією в ядерній сфері, зокрема співробітництво з "Росатомом" та його дочірніми компаніями, включно зі співпрацею з Росією в МАГАТЕ, а також закрити або відкликати ліцензії на діяльність усіх дочірніх компаній "Росатома".

Крім того, ЄП закликав інші міжнародні організації, зокрема у галузі культури та спорту, також розглянути питання про зупинення участі Росії. "Закликає міжнародні спортивні організації призупинити участь Росії у їхніх лавах та в усіх організованих ними заходах; вітає у зв'язку з цим рішення заблокувати участь Росії у конкурсі "Євробачення" і УЄФА позбавити Росію можливості брати участь у фіналі Ліги чемпіонів, а також рішення багатьох національних збірних не грати з Росією у плей-оф чемпіонатів світу та інших іграх; крім того, закликає спортивні федерації призупинити участь Росії, зокрема ФІФА призупинити участь Росії у чемпіонаті світу", - йдеться в резолюції.