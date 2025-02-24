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19:04 24.02.2025

Генасамблея підтримала резолюцію США щодо війни в Україні "шлях до миру" з правками також 93 голосами, Україна і США утрималися

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Генасамблея підтримала резолюцію США щодо війни в Україні "шлях до миру" з правками також 93 голосами, Україна і США утрималися

Проєкт резолюції Генеральної асамблеї ООН щодо деескалації ситуації в Україні, внесену стороною США, на засіданні у понеділок підтримали 93 країни-члени ООН, як і раніше резолюцію, внесену Україною.

Проти проголосували вісім країн, включаючи РФ і Білорусь.

73 країн утримались, включаючи Україну і США. Також утрималися Ізраїль, Сербія, Вірменія, Китай, Індія, Іран, Казахстан, Пакистан та В'єтнам.

Туреччина, Сербія, Японія, Південна Корея, Канада, Сполучене Королівство, Швейцарія та країни ЄС проголосували в підтримку резолюції.

Раніше представниця США в ООН закликала не підтримувати поправки РФ та ЄС до американського проєкту резолюції. Проте якщо російська поправка була відхилена більшістю голосів (її підтримала 31 країна-член ООН, 71 проголосували проти, 59 утримались), то три інші поправки були прийняті 60 голосами (18 проти, 81 утримались), 79 (16 проти, 67 утримались) і 83 (16 проти, 61 утримались) відповідно.

Як повідомлялося, проєкт резолюції, внесений українською стороною та розроблений на підтримки Європейського Союзу, підтримали також 93 країни-члени ООН. Проти проголосували 18 країн, включаючи РФ, Білорусь, Угорщину, Ізраїль, Судан і США. 65 країн утримались.

Теги: #оон #резолюція #сша

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