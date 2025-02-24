США у Генасамблії ООН виступають проти української резолюції і закликають зняти її на користь власної резолюції

Тимчасова повірена у справах США при ООН Дороті Ші (Dorothy Camille Shea) заявила про неможливість підтримки української резолюції щодо деескалації ситуації в Україні, пославшись на необхідність накнайшвидшого встановлення миру між Україною та РФ.

"Резолюція зосереджена на одній простій ідеї – припиненні війни. Шлях до миру можливий. Пане Президенте, саме тому Сполучені Штати виступили проти висунення іншої резолюції, і тому ми не можемо підтримати резолюцію України, і ми закликаємо її відкликати на користь рішучої заяви, яка зобов’язує нас припинити війну та працювати над тривалим миром. Сполучені Штати також просять Генеральну асамблею вжити заходів щодо запропонованої Сполученими Штатами резолюції негайно після розгляду резолюції, розробленої Україною", - сказала Ші на засіданні Генассамблеї ООН в понеділок.

За її словами, "у цю третю річницю нам потрібна резолюція, що відзначає зобов’язання всіх держав-членів ООН остаточно покласти край війні".

"У проекті резолюції, поданому Сполученими Штатами, йдеться саме про це. Наш проект закликає якнайшвидше припинити конфлікт і далі закликає до міцного миру між Україною та Росією. Це те, що зараз необхідно, і ми закликаємо всі країни-члени, включаючи Україну та Росію, приєднатися до нас у цих зусиллях. Проста, історична заява Генеральної асамблеї, яка дивиться вперед, а не назад", - стверджує Ші.

Як повідомлялося, раніше США запропонували власний проект резолюції з нагоди третьої річниці вторгнення РФ в Україну, який посол Росії в ООН Василь Небензя назвав "хорошим кроком". Він також заявив, що якщо до неї буде прийнята російська поправка, то Москва проголосує за її підтримку.

Генеральна асамблея ООН зібралася в понеділок, щоб проголосувати за текст резолюції, який закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій та мирного врегулювання відповідно до основоположного Статуту ООН та міжнародного права. Текст українського проєкту резолюції був розроблений за участі Європейського Союзу.