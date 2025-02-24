Генасамблея ООН розгляне сьогодні резолюцію про сприяння миру в Україні

Генеральна асамблея ООН почне розгляд резолюції щодо війни в Україні о 10-й ранку за нью-йоркським часом, повідомляє Постійне представництво України при ООН на платформі X.

"У 3-тю річницю повномасштабної агресії Росії проти України, Україна разом з 50+ співавторами презентує проєкт резолюції ГА ООН "Сприяння всеосяжному, справедливому і тривалому миру в Україні", - повідомило ПП України при ООН.

Проєкт резолюції ГА ООН підтверджує відданість суверенітету, незалежності, єдності та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, включно з її територіальними водами.