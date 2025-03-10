Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову зі спецпредставником з питань України і РФ Кітом Келлогом про переговори між США і Україною в Саудівській Аравії.

"Глава МЗС Радослав Сікорський поспілкувався телефоном зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом про мирні переговори між США і Україною в Саудівській Аравії. Обидві сторони наголошували на необхідності справедливого миру", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

У відомстві зазначили, що після розмови міністр Сікорський зв’язався з головою МЗС України Андрієм Сибігою.