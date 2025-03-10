Події

19:18 10.03.2025

Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

1 хв читати
Сікорський провів розмову з Келлогом стосовно переговорів у Саудівській Аравії

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський провів телефонну розмову зі спецпредставником з питань України і РФ Кітом Келлогом про переговори між США і Україною в Саудівській Аравії.

"Глава МЗС Радослав Сікорський поспілкувався телефоном зі спеціальним посланником США Кітом Келлогом про мирні переговори між США і Україною в Саудівській Аравії. Обидві сторони наголошували на необхідності справедливого миру", - сказано в повідомленні в соцмережі Х.

У відомстві зазначили, що після розмови міністр Сікорський зв’язався з головою МЗС України Андрієм Сибігою.

 

Теги: #сікорський #розмова #келлог

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

19:59 10.03.2025
Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

Стармер у розмові з Трампом виразив надію на відновлення допомоги США Україні

18:18 09.03.2025
Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

Рубіо про реакцію Сікорського щодо Starlink: Ніхто не погрожував відключити Україну

17:10 08.03.2025
Сікорський: мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана

Сікорський: мені було б цікаво дізнатися результати референдуму ЄС про членство Угорщини Орбана

20:13 07.03.2025
Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

Єрмак обговорив з представниками Північної Європи та Балтії розробку мирного плану

20:00 06.03.2025
Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції

Келлог сказав, що йому невідомо про будь-які розмови адміністрації США з представниками української опозиції

19:22 06.03.2025
Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

Келлог : "Стамбульські угоди" не є “справедливою структурою”, вважаю, ми повинні розробити щось абсолютно нове

18:52 06.03.2025
Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог

Україна має підписати угоду про корисні копалини, щоб США відновили допомогу, – Келлог

18:42 06.03.2025
Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

Трамп хоче перезавантажити відносини США з РФ – Келлог

18:32 06.03.2025
Келлог вважає, що сварка між Зеленським і Трампом сталася через "різні цілі" двох лідерів

Келлог вважає, що сварка між Зеленським і Трампом сталася через "різні цілі" двох лідерів

16:26 02.03.2025
Стармер мав розмову з лідерами Естонії, Латвії та Литви перед самітом у Лондоні

Стармер мав розмову з лідерами Естонії, Латвії та Литви перед самітом у Лондоні

ВАЖЛИВЕ

ЗСУ завдали ударів по низці стратегічних об’єктів агресора - Генштаб

Президентський борт приземлився у Саудівській Аравії

Сирський: Наразі загрози оточення наших підрозділів в Курській області немає

Офіційно скасовано 83% програм USAID – Держдеп

Сирський: У лютому українські дрони уразили та знищили цілей противника на 22% більше порівняно із січнем

ОСТАННЄ

Створена кооординаційна рада для забезпечення рівних умов для бізнесу у портах

Ламмі обговорив з Рубіо і Сибігою перспективи мирного процесу в Україні

У Женеві представили план припинення вогню в Україні

Демонтаж комуністичної та радянської символіки у київському метро залишилось провести на трьох станціях - КМДА

Фінляндія оголосила про виділення Україні 16 млн євро на гуманітарну допомогу

Результати зустрічі в Саудівській Аравії стануть ключовими для відновлення військової допомоги США Україні – Рубіо

Пропускні операції на вантажному напрямку пункту "Шегині" сповільняться 11 березня

УКФ в партнерстві з 3 ОШБр запустили грантовий конкурс "Культурний штурм"

На п'яти найбільших пунктах пропуска запущена окрема "єЧерга" для порожнього і завантаженого транспорту

Міносвіти: 61 український університет увійшов до рейтингу SCImago Institutions Rankings 2025

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА