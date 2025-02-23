Сибіга: Резолюції США та України для голосування в ООН не є взаємовиключними

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що не вважає взаємовиключними резолюції США та України до третьої роковини повномасштабного вторгнення Росії в Україну, та повідомив, що українська резолюція буде винесена на голосування у зал Генеральної асамблеї ООН.

"В контексті третіх роковин повномасштабного російського вторгнення Україна ініціювала в Генасамблеї відповідний проект резолюції держав однодумців, які підтримують українську сторону, але тут більше про принципи. Українська резолюція це про підтримку територіальної цілісності і суверенітету, це про підтримку міжнародного права, це про підтримку статуту ООН", - сказав він на форумі "Україна. Рік 2025" у неділю, відповідаючи на питання журналістки стосовно того, чи не протирічать ці документи.

"В п'ятницю на рівні нашого представництва в ООН американська сторона поінформувала нас про свій намір винести також резолюцію, коротку, дуже стислу, теж в контексті третіх роковин війни проти України. Але це не взаємовиключні процеси", - сказав він.

За словами Сибіги, "українська резолюція фокусується саме на цій даті, вона фокусується на послідовній позиції, яка фіксувалася на майданчику ООН з початку повномасштабного вторгнення. (…) Як міністр за ці дві доби я провів 22 телефонні розмови, були і інші комунікації іншими способами… Ми маємо чітку підтримку всіх наших партнерів. І наша резолюція буде винесена на голосування у зал Генеральної Асамблеї", - заявив Сибіга.