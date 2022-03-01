Події

18:46 01.03.2022

Зеленський: Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним?

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Зеленський: Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним?

Президент України Володимир Зеленський назвав ракетну атаку на територію, де знаходиться меморіальний комплекс Бабин Яр, у результаті чого загинуло 5 людей, повторенням історії.

"Навіщо 80 років повторювати "Ніколи знову", якщо коли бомба падає на Бабин Яр, світ залишається мовчазним? Ще 5 життів втрачено. Історія повторюється...", - написав Зеленський у своєму Twitter у вівторок.

Теги: #київ #загибель #бабин #яр
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