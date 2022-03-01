Кулеба: Україна опрацьовує з партнерами рішення для протиповітряної оборони

Україна опрацьовує з партнерами рішення для протиповітряної оборони, повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Є різні рішення того, як можна допомогти Україні з протиповітряною обороною, і ми ці рішення зараз з партнерами опрацьовуємо. Але не треба, будь ласка, залякувати, що через Україну НАТО опиниться у стані війни з Росією. Якщо Росія тут, в Україні, переможе, то наступними будете ви, НАТО", - сказав Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок.

Міністр зазначив, що запровадження НАТО безпольотної зони над Україною є не лише моральним обов'язком, а й політичною доцільністю для НАТО.

"Тому що вони (НАТО - ІФ) розуміють, що якщо ми, не дай Боже, впадемо, то наступні будуть вони. Краще допомогти нам тут, в Україні, ніж чекати, коли ви реально опинитеся в стані прямого конфлікту між Росією і Північноатлантичним альянсом", - зазначив Кулеба.

Джерело: https://fb.watch/btRuSyNga1/