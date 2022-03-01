Події

13:03 01.03.2022

Україна відкликає послів із Киргизстану та Грузії - Зеленський

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Президент України Володимир Зеленський заявив про відкликання послів України з Киргизстану і Грузії для консультацій через виправдання цими країнами російської агресії проти України та неморальну позицію стосовно санкцій проти РФ.

"Наші дипломати просто зараз реалізують важливі й абсолютно необхідні рішення стосовно тих держав, які зрадили своєму слову та міжнародному праву. Негайно відкликаємо посла з Киргизстану для консультацій за виправдання агресії проти України. Негайно відкликаємо посла з Грузії за створення перешкод для добровольців, які хочуть нам допомогти, за неморальну позицію щодо санкцій", - сказав Зеленський у відеозверненні у вівторок удень.

Теги: #тбілісі #позиція #бішкек #зеленський
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