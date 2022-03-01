Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам Росії та розповідають про ситуацію в Україні - Федоров

Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам Росії та розповідають, що насправді відбувається в Україні, повідомив віцепрем'єр-міністр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Українські контакт-центри консолідовано телефонують громадянам РФ та розповідають, що насправді відбувається в Україні. Разом з маркетинговими агенціями запустили автодозвони, де наш президент звертається до громадян РФ", - написав він у Telegram-каналі.

Федоров подякував усій індустрії за те, що вона згуртовано обстоює свободу країни.

Джерело: https://t.me/zedigital/1187