Події

12:33 01.03.2022

Австралія надасть суттєву військову і термінову гуманітарну підтримку Україні - Шмигаль

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Австралія надасть суттєву військову і термінову гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Австралія надасть суттєву військову та термінову гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню. Вдячний прем'єр-міністру Скотту Моррісону за солідарність з Україною", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1498598330158485505?s=20&t=LrWM78XmPA7ZSUDL0f0lIQ

Теги: #підтримка #австралія #військова
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