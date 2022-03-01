Австралія надасть суттєву військову і термінову гуманітарну підтримку Україні - Шмигаль

Австралія надасть суттєву військову і термінову гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню, повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Австралія надасть суттєву військову та термінову гуманітарну підтримку, щоб допомогти Україні протистояти російському вторгненню. Вдячний прем'єр-міністру Скотту Моррісону за солідарність з Україною", - написав Шмигаль у Twitter.

Джерело: https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1498598330158485505?s=20&t=LrWM78XmPA7ZSUDL0f0lIQ