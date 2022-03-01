Пожежа на нафтобазі в Київській області самолікідувалася - ДСНС

Державна служба України з надзвичайних ситуацій інформує про самоліквідацію пожежі на нафтобазі у Фастівському районі та про ліквідацію пожежі в п'ятиповерховому будинку Василькова на Київщині.

"Київська область. Станом на 12:00 1 березня пожежа на нафтобазі "КЛО" у с. Крячки Фастівського району самоліквідувалася. Пожежу в п'ятиповерховому житловому будинку в м. Васильків, яка сталася внаслідок обстрілу 28 лютого, ліквідовано", - йдеться в повідомленні ДСНС, розміщеному в Телеграм-каналі.

Джерело: https://t.me/dsns_telegram/4081