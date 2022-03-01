У центрі Харкова розриваються снаряди – А.Геращенко

На площі Свободи у центрі Харкова розриваються снаряди, повідомив радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

"На моїй улюбленій центральній пл. Свободи у Харкові вибухають ракети! Серце розривається!", - написав Геращенко у своєму Telegram -каналі у вівторок уранці.

ДСНС повідомляє про одного загиблого та трьох постраждалих у результаті обстрілів у Харкові станом на 8 ранку.

"м. Харків: вул. Батумська, горів гараж та автомобіль, в результаті обстрілу постраждав чоловік, вул. Кільцева, горіли 5 автомобілів, в результаті артобстрілу постраждали дві людини та одна загинула", - йдеться у повідомленні ДСНС у Telegram-каналі.

У Харківському районі, за інформацією ДСНС, у с. Рогань, у результаті артобстрілу постраждала 1 особа та 1 загинула, на вул. Кільцева в результаті артобстрілу постраждали 8 осіб та 35 людей були евакуйовані.

Також у повідомленні зазначається, що протягом доби у Харківській області було ліквідовано 24 пожежі, спричинені ворожими обстрілами – житлові будинки, складські приміщення, гаражі, автомобілі.

У соцмережах з'явилося відео, як окупанти вранці у вівторок завдали авіаудару по центральній площі Харкова - площі Свободи, де знаходиться будівля Харківської обласної державної адміністрації.