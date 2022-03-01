Резніков: Обстріл ракетами та РСЗВ мирних міст – це військовий злочин
Міністр оборони України Олексій Резніков заявив про те, що обстріл ракетами та реактивними системами залпового вогню (РСЗВ) мирних міст російським агресором є військовим злочином.
"Варварські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи. Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися", - написав Резніков у соціальній мережі Facebook у вівторок eранці.
Також Резніков відзначив економічний занепад у РФ:
"На економічному фронті Росія вже зазнала нищівних руйнувань. Російська валюта перетворюється на звичайний папір. Є перша заборона на експорт російської нафти".
Міністр звернув увагу на підтримку України із різних сфер.
"До знищення армії окупантів приєдналася міжнародна ІТ-спільнота. Підвищуються постачання зброї та всього необхідного з Європи. Навіть українські школярі перейшли у наступ на кіберфронті?" - зазначив він.
Також Резніков подякував захисникам України за їхню мужність.
Джерело: https://www.facebook.com/reznikovoleksii/posts/358150659654625
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