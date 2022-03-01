Від початку доби противник завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти – ЗСУ

Від початку поточної доби російський агресор проводив перегрупування військ, завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти, повідомляє штаб Зовнішніх Сил України.

У Сіверській області тривають оборонні бої з метою недопущення просування супротивника до Києва з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але були знищені українськими захисниками. На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись та відновили положення на першому рубежі оборони.

На інших напрямках танкові та механізовані частини ЗС України за підтримки авіації та артилерії продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогнева поразка противника будь-якими засобами.

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні межі оборони та критично важливі об'єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці.