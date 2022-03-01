Події

07:55 01.03.2022

Від початку доби противник завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти – ЗСУ

1 хв читати
Від початку доби противник завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти – ЗСУ

Від початку поточної доби російський агресор проводив перегрупування військ, завдавав ракетно-бомбових ударів, намагався висадити десанти, повідомляє штаб Зовнішніх Сил України.

У Сіверській області тривають оборонні бої з метою недопущення просування супротивника до Києва з північно-східного напрямку. У передмісті Чернігова відзначено появу окремих ДРГ противника, які за підтримки броньованої техніки намагалися прорватися до міста, але були знищені українськими захисниками. На Слобожанщині механізовані бригади та БТГр Десантно-штурмових військ зі складу оперативного угруповання знищують живу силу та військову техніку російських окупантів, що намагається вклинитись та відновили положення на першому рубежі оборони.

На інших напрямках танкові та механізовані частини ЗС України за підтримки авіації та артилерії продовжують ведення оборонних боїв на зайнятих рубежах. Здійснюється вогнева поразка противника будь-якими засобами.

Угруповання сил оборони Києва продовжує захищати місто, утримувати зовнішні межі оборони та критично важливі об'єкти державної інфраструктури, не допускаючи наближення окупаційних підрозділів до передмість столиці.

 

Теги: #війна #зсу #зведення
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 01.03.2022
Пол Маккартні висловив підтримку Україні

Пол Маккартні висловив підтримку Україні

07:21 01.03.2022
Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання якнайшвидше – Кулеба

Україна просить Міжнародний суд ООН провести слухання якнайшвидше – Кулеба

07:09 01.03.2022
За добу Повітряні сили України знищили повітряну та броньовану техніку, ракети агресора

За добу Повітряні сили України знищили повітряну та броньовану техніку, ракети агресора

07:03 01.03.2022
Російський агресор обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

Російський агресор обстріляв реабілітаційний центр Мінветеранів у Бородянці

06:08 01.03.2022
В Охтирці понад 70 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими військової частини – голова ОДА

В Охтирці понад 70 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими військової частини – голова ОДА

23:05 28.02.2022
У Київській області російські військові завдали ударів по Броварах, Василькову, Білій Церкві, є загиблий та поранені – голова обладміністрації

У Київській області російські військові завдали ударів по Броварах, Василькову, Білій Церкві, є загиблий та поранені – голова обладміністрації

22:38 28.02.2022
Генштаб ЗСУ: По всій смузі російського наступу фіксують численні порушення законів війни та міжнародного гуманітарного права

Генштаб ЗСУ: По всій смузі російського наступу фіксують численні порушення законів війни та міжнародного гуманітарного права

22:27 28.02.2022
Від початку вторгнення Росія випустила по мирних населених пунктах України 113 ракет "Іскандер" і "Калібр" - головнокомандувач ЗСУ

Від початку вторгнення Росія випустила по мирних населених пунктах України 113 ракет "Іскандер" і "Калібр" - головнокомандувач ЗСУ

22:03 28.02.2022
У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, врятовано двох осіб

У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, врятовано двох осіб

21:38 28.02.2022
Міносвіти запускає інформацію про те, як заспокоїти дитину під час війни

Міносвіти запускає інформацію про те, як заспокоїти дитину під час війни

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Двоє людей загинули, ще троє постраждали в результаті ракетного обстрілу російських військових у Василькові - мер

Прокурор Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації в Україні

Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу

В Охтирці понад 70 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими військової частини – голова ОДА

Зеленський: Обстріл російськими військами Харкова – воєнний злочин, за ним настане міжнародний трибунал

ОСТАННЄ

Український тренер Вернидуб повернувся до Запоріжжя та пішов до армії

Двоє людей загинули, ще троє постраждали в результаті ракетного обстрілу російських військових у Василькові - мер

Сєвєродонецький "Азот" зупинив виробництво та безпечний для міста - Group DF

Кулеба про санкції США та допомогу Україні: Блінкен підтвердив, що буде більше і першого, і другого

Прокурор Міжнародного кримінального суду ухвалив рішення розпочати розслідування ситуації в Україні

Зеленський та Дуда обговорили ситуацію в Україні

Китай підтримує прямий діалог між Росією та Україною – постпред КНР при ООН

Париж повідомив про готовність Заходу ухвалювати подальші санкції щодо Росії

Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу

Американські компанії Walt Disney та Warner Bros. призупиняють покази своїх фільмів у кінотеатрах Росії

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА