Події

06:40 01.03.2022

Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу

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Австралія виділить $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу

Австралія спрямує $50 млн на підтримку оборони України та $25 млн на гуманітарну допомогу, повідомляє CNN.

"Ми виділимо $50 млн на підтримку оборони України, летальну та нелетальну підтримку. (...) Ми говоримо про ракети, ми говоримо про боєприпаси", - сказав прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон на пресконференції.

За його словами, ще $25 млн підуть на гуманітарну підтримку та допомогу міжнародним організаціям у задоволенні потреб людей в Україні.

Теги: #допомога #австралія
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