В Охтирці понад 70 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими військової частини – голова ОДА

Голова Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Дмитро Живицький повідомив, що через обстріл військової частини в Охтирці загинуло понад 70 людей. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

"Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі – під 70 померлих українських бійців", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Пізніше глава області уточнив у зверненні на фейсбуці, що загиблі є й серед мирного населення.

Також Живицький повідомив про багатьох загиблих російських загарбників.

"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", – прокоментував голова області.