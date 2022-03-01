Події

06:08 01.03.2022

В Охтирці понад 70 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими військової частини – голова ОДА

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В Охтирці понад 70 людей загинули внаслідок обстрілу російськими військовими військової частини – голова ОДА

Голова Сумської обласної державної адміністрації (ОДА) Дмитро Живицький повідомив, що через обстріл військової частини в Охтирці загинуло понад 70 людей. Рятувальники продовжують пошукові роботи.

"Вчора ворожа артилерія накрила військову частину. Продовжують діставати тіла з-під завалів. Працюють ДСНС, добровольці. Загиблих багато. Наразі готують місця на цвинтарі – під 70 померлих українських бійців", - написав Живицький у телеграм-каналі.

Пізніше глава області уточнив у зверненні на фейсбуці, що загиблі є й серед мирного населення.

Також Живицький повідомив про багатьох загиблих російських загарбників.

"Тіл росіян по місту було дуже багато, збираємо. Співробітники Червоного Хреста їх забирають додому", – прокоментував голова області.

 

Теги: #війна #втрати #ахтирка
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