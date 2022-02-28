Події

23:19 28.02.2022

Зеленський присвоїв звання Герой України 12 військовослужбовцям, із них шістьом посмертно – указ

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Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Герой України 12 військовослужбовцям за мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі, повідомляє сайт президента в понеділок.

Шістьом військовослужбовцям високе звання з орденом "Золота Зірка" присвоєно посмертно: підполковнику Едуарду Вагоровському, майору Дмитру Коломійцю, підполковнику Геннадію Матуляку, лейтенанту Віталію Мовчану, полковнику Олександру Оксанченку, старшому лейтенанту Вячеславу Радіонову.

Звання "Герой України" з врученням ордена "Золота Зірка" удостоєні старший лейтенант Андрій Герус, бригадний генерал Дмитро Красильников, підполковник Андрій Круглов, полковник Олександр Мостовий, генерал-лейтенант Юрій Содоль, полковник медичної служби Едуард Хорошун.

Теги: #президент #герої #звання
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