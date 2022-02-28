Події

22:52 28.02.2022

Унаслідок обстрілу в Харкові зруйновано верхні поверхи 2 будинків, постраждали 8 осіб

1 хв читати

Унаслідок обстрілу російським агресором було зруйновано верхні поверхи двох житлових будинків у Харкові. Вісім людей постраждали, евакуювали 35, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"28 лютого під час обстрілів зазнали руйнування верхні поверхи двох житлових 16-поверхових будинків на вул. Кільцевий. З двох будинків було евакуйовано 35 осіб. Восьмеро людей були травмовані. До евакуаційних робіт залучали вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/323573739810522

Теги: #харків #дснс #руйнування
Загрузка...

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:31 01.03.2022
Російські військові підривають підстанції в Харкові - мер

Російські військові підривають підстанції в Харкові - мер

00:25 01.03.2022
Зеленський: Обстріл російськими військами Харкова – воєнний злочин, за ним настане міжнародний трибунал

Зеленський: Обстріл російськими військами Харкова – воєнний злочин, за ним настане міжнародний трибунал

22:03 28.02.2022
У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, врятовано двох осіб

У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, врятовано двох осіб

21:26 28.02.2022
Унаслідок ракетного удару по Київській області пошкоджено гуртожиток і два житлових будинки - МВС України

Унаслідок ракетного удару по Київській області пошкоджено гуртожиток і два житлових будинки - МВС України

21:26 28.02.2022
У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, рятувальники шукають постраждалих

У Білій Церкві та Василькові внаслідок ракетного удару зруйновані гуртожитки, рятувальники шукають постраждалих

20:59 28.02.2022
У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами дев'ятеро людей загинули і 37 дістали поранень

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами дев'ятеро людей загинули і 37 дістали поранень

17:34 28.02.2022
Відкрито справу за фактом обстрілу російськими військовими житлового будинку в Харкові

Відкрито справу за фактом обстрілу російськими військовими житлового будинку в Харкові

17:04 28.02.2022
У Харкові обстрілюють житлові квартали, порушуються всі правила ведення війни - Денисенко

У Харкові обстрілюють житлові квартали, порушуються всі правила ведення війни - Денисенко

16:53 28.02.2022
Через обстріл у Харкові російськими військами загинули 11 людей, десятки поранені – голова ОДА

Через обстріл у Харкові російськими військами загинули 11 людей, десятки поранені – голова ОДА

15:32 28.02.2022
Після останнього обстрілу Харкова 31 особа поранена – міськрада

Після останнього обстрілу Харкова 31 особа поранена – міськрада

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Підтримка ЄС надзвичайної синхронізації енергосистеми України з ENTSO-E стане історичним рішенням – голова "Укренерго"

ЗСУ на Сумщині ударами Bayraktar ліквідували заправну базу російської армії - командування "Північ"

Президенти Болгарії, Чехії, Естонії, Латвії, Литви, Польщі, Словаччини та Словенії закликали негайно надати Україні статус країни-кандидата в ЄС

У Харкові внаслідок обстрілу російськими військами дев'ятеро людей загинули і 37 дістали поранень

Внаслідок авіанальоту на військову частину в Броварах одна людина загинула, п'ятеро поранені

ОСТАННЄ

Російські військові можуть забирати телефони в українців, про такі випадки потрібно повідомляти мобільним операторам - Держспецзв'язку

Російські війська не зможуть підмінити сигнал українських мобільних операторів - Держспецзв'язку

Захоплення Києва є ключовою метою російської агресії - Зеленський

Україна поки що не отримала від переговорів із РФ бажаного результату, заявив Зеленський

Держава, яка вчиняє злочин проти громадян, не може бути членом Ради безпеки ООН - Зеленський

ДЕРЖАВА, ЯКА ВЧИНЯЄ ЗЛОЧИН ПРОТИ ГРОМАДЯН, НЕ МОЖЕ БУТИ ЧЛЕНОМ РАДИ БЕЗПЕКИ ООН - ЗЕЛЕНСЬКИЙ

Люди з інвалідністю І групи та діти з інвалідністю разом із супроводжуючими мають право на позачергове перетинання держкордону України – Лазебна

ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПРОПОНУЄ РОЗГЛЯНУТИ ПОВНЕ ЗАКРИТТЯ НЕБА ДЛЯ РОСІЙСЬКИХ ЛІТАКІВ, ГЕЛІКОПТЕРІВ

Канада має намір відмовитися від імпорту російської нафти - прем'єр

Прем'єри Латвії, Литви, Польщі та Естонії закликають керівництво Twitter, Google, YouTube та Facebook заблокувати російські пропагандистські канали - Ткаченко

РЕКЛАМА
Інтерфакс-Україна
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА