Унаслідок обстрілу в Харкові зруйновано верхні поверхи 2 будинків, постраждали 8 осіб

Унаслідок обстрілу російським агресором було зруйновано верхні поверхи двох житлових будинків у Харкові. Вісім людей постраждали, евакуювали 35, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій.

"28 лютого під час обстрілів зазнали руйнування верхні поверхи двох житлових 16-поверхових будинків на вул. Кільцевий. З двох будинків було евакуйовано 35 осіб. Восьмеро людей були травмовані. До евакуаційних робіт залучали вісім одиниць пожежно-рятувальної техніки та 40 чоловік особового складу ДСНС", - йдеться в повідомленні.

Джерело: https://www.facebook.com/MNS.GOV.UA/posts/323573739810522