Постпред РФ стверджує в ООН, що підтверджених даних щодо втрат серед цивільних осіб в Україні немає

Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що він не має даних про загибель цивільних осіб під час бойових дій в Україні.

"У нас немає підтверджених даних про втрати серед цивільних", - сказав Небензя на пресконференції в понеділок.

"Звичайно, коли йде війна, може статися все, що завгодно. Але для того, щоб вважати ці відомості достовірними, потрібно більше підтверджень", - заявив постпред РФ.