Події

22:10 28.02.2022

Постпред РФ стверджує в ООН, що підтверджених даних щодо втрат серед цивільних осіб в Україні немає

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Постійний представник РФ при ООН Василь Небензя заявив, що він не має даних про загибель цивільних осіб під час бойових дій в Україні.

"У нас немає підтверджених даних про втрати серед цивільних", - сказав Небензя на пресконференції в понеділок.

"Звичайно, коли йде війна, може статися все, що завгодно. Але для того, щоб вважати ці відомості достовірними, потрібно більше підтверджень", - заявив постпред РФ.

Теги: #оон #росія #втрати
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