У Сумській області затримали 8 російських військовослужбовців

Групу російських військовослужбовців затримали співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони в Сумській області в понеділок, повідомляє пресслужба облуправління поліції.

"В одному з районів області поліцейські разом із територіальною обороною затримали вісьмох військових Російської Федерації. Усі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет і недоторканість України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що всім затриманим від 20 до 30 років. За їхніми словами, вони нібито приїхали на навчання і зовсім не чекали, що їх відправлять воювати.

"Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України й повідомили їм про підозру в скоєнні злочинів проти безпеки нашої держави", - підсумували правоохоронці.