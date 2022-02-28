Події

19:33 28.02.2022

У Сумській області затримали 8 російських військовослужбовців

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Групу російських військовослужбовців затримали співробітники поліції разом із представниками територіальної оборони в Сумській області в понеділок, повідомляє пресслужба облуправління поліції.

"В одному з районів області поліцейські разом із територіальною обороною затримали вісьмох військових Російської Федерації. Усі вони своїми діями посягали на територіальну цілісність, суверенітет і недоторканість України", - йдеться в повідомленні.

У ньому уточнюється, що всім затриманим від 20 до 30 років. За їхніми словами, вони нібито приїхали на навчання і зовсім не чекали, що їх відправлять воювати.

"Зловмисників затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України й повідомили їм про підозру в скоєнні злочинів проти безпеки нашої держави", - підсумували правоохоронці.

Теги: #затримання #військові_рф #сумська_область
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