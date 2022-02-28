Через обстріл у Харкові російськими військами загинули 11 людей, десятки поранені – голова ОДА

У Харкові внаслідок обстрілів російськими військами в понеділок удень встановлено загибель 11 людей, ще десятки поранені, повідомив голова обласної військово-цивільної адміністрації Олег Синєгубов.

"Те, що зараз відбувається у Харкові, - це військовий злочин! Це геноцид українського народу. Російський ворог обстрілює цілі житлові райони Харкова, де немає критичної інфраструктури, де немає позицій ЗСУ, у які б могли цілитися росіяни. Ведуться обстріли у районах Олексіївка, Салтівка, Павлове Поле", - написав Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

Він наголосив, що гинуть десятки мирних жителів, Росія використовує важке артилерійське озброєння.

"Через обстріли, які досі ведуться і зараз, не можемо навіть задіювати вчасно рятувальні служби та ліквідовувати наслідки. Лише на цю хвилину 11 загиблих, десятки поранених. Ми приносимо співчуття загиблим", - повідомив голова ОДА.

Синєгубов також заявив, що боротьба триває.

"Ми вистоїмо, жителі Харківщини, допомагаємо один одному, ми єдині!" - написав він.