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15:13 28.02.2022

У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

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У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

У Михайлівському Золотоверхому монастирі (Київ) знешкодили диверсантів, повідомив прессекретар Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря.

"Охорона Михайлівського Золотоверхого монастиря знешкодила російську диверсійну групу, яка намагалася проникнути на територію. Також поруч із територією виявлено мітки, які було знешкоджено", - написав Зоря у Facebook у понеділок.

Зоря також повідомив про наявність підстав вважати, що серед цілей російського терору – предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній.

"Враховуючи це, було вжито особливих заходів безпеки, щоб запобігти непоправним наслідкам для помісної церкви та України… Можу офіційно засвідчити, що предстоятель не їхав і не поїде за межі України… Має надійну охорону. Він працює постійно, спілкуючись із архієреями та духовенством на місцях, з нашими зарубіжними друзями, підносячи молитви", - зазначив Зоря.

Теги: #митрополит #зоря #диверсанти #епіфаній #пцу #євстратій_зоря
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