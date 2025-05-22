Інтерфакс-Україна
Події
13:54 22.05.2025

Архієпископ Зоря розповів про проблеми Києво-Печерської лаври через продовження перебування там представників УПЦ (МП)

2 хв читати
Архієпископ Зоря розповів про проблеми Києво-Печерської лаври через продовження перебування там представників УПЦ (МП)
Фото: https://www.facebook.com/yevstr/photos

Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря розповів про проблеми Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у зв'язку з продовженням перебування там представників Української православної церкви (Московського патріархату) попри відсутність прав на це.

"Міністерство культури вирішило змінити керівника Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Не є близько знайомий із конкретно цією ситуацією, але за два роки, відколи триває процес звільнення святині від "русского міра", мав можливість спостерігати чимало речей, про які не було бажання говорити на широкий загал, але які викликали все більше і більше питань", - написав Зоря в мережі Facebook.

За його словами, формально УПЦ (МП) нібито не має жодних прав на перебування на території Лаври, але їхні представники там досі живуть і служать.

"Дуже добре памʼятаю ситуацію, коли в храмі Живоносного джерела, який нібито був так само "закритий", служителі МП не просто проводили свою діяльність (заходячи і виходячи туди, де потрапити нібито було неможливо), але навіть вели зі своїх служінь трансляції в прямому ефірі. Лише після тривалих, неодноразових і наполегливих прохань нарешті розвʼязати дивну ситуацію, вдалося досягти того, щоби згаданий храм був наданий військовим для їхніх духовних потреб", - розповів він.

Також він навів ще ряд фактів, і додав, що "не маючи можливості прямо і публічно перешкодити звільненню Лаври від русміра, наші опоненти роблять все можливе для того, аби Лавра не могла повноцінно діяти як український монастир", зокрема, щоб було якнайменше богослужінь, і щоби печери та мощі святих не були доступні для українських паломників та української молитви.

"І те, що з боку ПЦУ ці проблеми не виносилися на загал - не означає, що їх не було і нема. Лавра має бути монастирем, який разом з музеєм у співпраці зберігають і примножують наш духовний і культурний спадок. Але не музеєм, де монастирю і монахам відведена роль експонатів та аніматорів. І де МП нібито нема, але він звідти ніяк не хоче виходити і продовжує тримати багатьох за непомітні, але міцні ниточки", - підкреслив Зоря.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.

Теги: #лавра #зоря

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:51 22.05.2025
Мінкультури провело зустріч з колективом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо подальшої роботи

Мінкультури провело зустріч з колективом заповідника "Києво-Печерська лавра" щодо подальшої роботи

12:48 22.05.2025
Звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону пов'язаних з РФ релігійних організацій - Точицький

Звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону пов'язаних з РФ релігійних організацій - Точицький

11:38 22.05.2025
Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

Голова наглядової ради УКФ обурена звільненням гендиректора Лаври

17:58 27.02.2025
Корпус №19 на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

Корпус №19 на території Києво-Печерської лаври остаточно повернуто державі

20:04 21.01.2025
Суд зобов'язав УТОПІК звільнити корпус №19 Києво-Печерської лаври

Суд зобов'язав УТОПІК звільнити корпус №19 Києво-Печерської лаври

15:13 28.02.2022
У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

У Михайлівському Золотоверхому знешкодили російських диверсантів, глава ПЦУ працює у Києві – архієпископ Зоря

14:58 19.12.2019
"Донбасенерго" повідомляє про відкриття в місті, де працює Слов'янська ТЕС, нового кафе "Зоря"

"Донбасенерго" повідомляє про відкриття в місті, де працює Слов'янська ТЕС, нового кафе "Зоря"

19:30 30.07.2019
"Укроборонпром" змінив керівника НВКГ "Зоря-Машпроект"

"Укроборонпром" змінив керівника НВКГ "Зоря-Машпроект"

09:32 15.11.2018
У Київському патріархаті стверджують, що дата об'єднавчого Собору поки що не відома

У Київському патріархаті стверджують, що дата об'єднавчого Собору поки що не відома

08:14 16.10.2018
Синод РПЦ повторює політику Кремля

Синод РПЦ повторює політику Кремля

ВАЖЛИВЕ

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

Сили оборони знешкодили 112 зі 128 ворожих дронів

БПЛА втретє з початку року атакував навчальний центр ЗАЕС – МАГАТЕ

ОСТАННЄ

В Держприкордонслужбі повідомили про відсутність втручання в роботу їх камер відеоспостереження

ЦАХАЛ закликає жителів північної частини Сектору Газа евакуюватися

Арештовані активи сина експрезидента "Мотор Січі" на пів мільярда гривень

Прикордонники краматорського "Форпосту" знищили дроном ворожий "Солнцепьок"

Волонтери УЧХ щодня готові оперативно реагувати на надзвичайні ситуації

Зеленський провів нараду з підготовки обміну 1000 полонених

Зеленський: Важливо, щоб Північна Македонія була представлена на саміті Україна - Південно-Східна Європа

У Вінницькій, Житомирській та західних областях очікуються грози та шквали

Санду в розмові із Зеленським підтвердила свою участь у саміті Україна - Південно-Східна Європа

Мерц та Науседа закликали до безумовного припинення вогню в Україні та посилення санкцій на РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА