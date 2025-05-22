Архієпископ Зоря розповів про проблеми Києво-Печерської лаври через продовження перебування там представників УПЦ (МП)

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Заступник голови Управління зовнішніх церковних зв’язків Православної церкви України (ПЦУ) архієпископ Євстратій Зоря розповів про проблеми Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" у зв'язку з продовженням перебування там представників Української православної церкви (Московського патріархату) попри відсутність прав на це.

"Міністерство культури вирішило змінити керівника Національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Не є близько знайомий із конкретно цією ситуацією, але за два роки, відколи триває процес звільнення святині від "русского міра", мав можливість спостерігати чимало речей, про які не було бажання говорити на широкий загал, але які викликали все більше і більше питань", - написав Зоря в мережі Facebook.

За його словами, формально УПЦ (МП) нібито не має жодних прав на перебування на території Лаври, але їхні представники там досі живуть і служать.

"Дуже добре памʼятаю ситуацію, коли в храмі Живоносного джерела, який нібито був так само "закритий", служителі МП не просто проводили свою діяльність (заходячи і виходячи туди, де потрапити нібито було неможливо), але навіть вели зі своїх служінь трансляції в прямому ефірі. Лише після тривалих, неодноразових і наполегливих прохань нарешті розвʼязати дивну ситуацію, вдалося досягти того, щоби згаданий храм був наданий військовим для їхніх духовних потреб", - розповів він.

Також він навів ще ряд фактів, і додав, що "не маючи можливості прямо і публічно перешкодити звільненню Лаври від русміра, наші опоненти роблять все можливе для того, аби Лавра не могла повноцінно діяти як український монастир", зокрема, щоб було якнайменше богослужінь, і щоби печери та мощі святих не були доступні для українських паломників та української молитви.

"І те, що з боку ПЦУ ці проблеми не виносилися на загал - не означає, що їх не було і нема. Лавра має бути монастирем, який разом з музеєм у співпраці зберігають і примножують наш духовний і культурний спадок. Але не музеєм, де монастирю і монахам відведена роль експонатів та аніматорів. І де МП нібито нема, але він звідти ніяк не хоче виходити і продовжує тримати багатьох за непомітні, але міцні ниточки", - підкреслив Зоря.

Як повідомлялося, раніше стало відомо, що Міністерство культури і стратегічних комунікацій України звільнило генерального директора Національного заповідника "Києво-Печерська лавра" Максима Остапенка. Новина про звільнення Остапенка викликала хвилю обурення зі сторони громадськості в соціальних мережах.

Пізніше у Мінкультури заявили, що Остапенко звільнений з посади у зв’язку з неналежним виконанням умов контракту та через виявлені порушення у діяльності заповідника. Крім того, міністр культури Микола Точицький заявив, що звільнення гендиректора Лаври є відповіддю на слабку позицію у виконанні закону про заборону релігійних організацій, пов'язаних з РФ.