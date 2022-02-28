Україна закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію з організації - Монастирський

Влада України закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно виключити Росію зі складу організації, повідомив міністр внутрішніх справ Денис Монастирський.

"Росія має бути виключена зі складу організації Інтерпол за порушення її основних принципів та масове зловживання інструментами та послугами для прикриття своїх злочинів та переслідування політичних ворогів, у тому числі в Україні", - написав він у соціальній мережі Facebook.

Міністр повідомив, що влада закликає Виконавчу раду Інтерполу негайно ухвалити таке рішення.