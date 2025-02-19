Інтерфакс-Україна
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12:14 19.02.2025

Інтерпол розблокував можливість виставляти "червоні картки" на воєнних злочинців РФ - керівник Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції

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Інтерпол розблокував можливість виставляти "червоні картки" на воєнних злочинців РФ - керівник Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції

Міжнародний кримінальний суд, майбутній трибунал по агресії, органи, створені Радою безпеки ООН та країни-члени Інтерполу зможуть подавати запити на "червоні картки" на воєнних злочинців РФ, Україна ж отримує шанс використання інструментів Інтерполу відносно воєнних злочинців, які є громадянами також і інших країн, аніж РФ чи Білорусі, наголошує керівник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Віталій Касап.

В бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" він розказав, що минулого тижня Генеральний Секретар Інтерполу Вальдес Уркіза прийняв рішення, яке повернуло можливість Україні та іншим країнам використовувати інструменти для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду, передбачені Резолюцію AG-2010-RES-10.

Пояснюючі, як фактично працює зазначена норма, Касап наголосив, що згідно з резолюцією, запити можуть бути розглянуті Генеральним секретаріатом Інтерполу (ГСІ) в кількох випадках. "Перший – це коли запити надходять від міжнародних трибуналів. Наприклад, Міжнародний кримінальний суд може подати запит на публікацію "червоного оповіщення" щодо своїх фігурантів. Також в майбутньому до Інтерполу зможе звертатися і спецтрибунал щодо агресії з боку росії, коли такий буде створений", - розказав керівник Департаменту.

Втім, як зазначив він, це стосується також і запитів від органів, створених Радою Безпеки ООН, уповноважених на розслідування конкретних ситуацій. "Але ми пам’ятаємо, яка країна також входить до Радбезу ООН, тому надто сподіватись на цей інструмент не доводиться", - додав він.

Касап також повідомив, що третій шлях, який зможе використовувати Україна – це запити від країн-членів Інтерполу. Також відтепер Україна також має шанс використати ці інструменти відносно воєнних злочинців, які є громадянами й інших країн, аніж РФї чи Білорусі. "Це ті ж самі найманці та іноземці – члени численних ПВК, або ж громадяни нашої держави, які також скоювали воєнні злочини проти громадян України", - уточнив він.

Теги: #картки #касап_віталій #інтерпол #воєнні_злочини

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