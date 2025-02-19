Інтерфакс-Україна
Події
12:21 19.02.2025

Україна інструментами Інтерполу зможе шукати зниклих безвісти через війну цивільних та вносити в бази викрадені окупантами твори мистецтва - керівник Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції

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Україна інструментами Інтерполу зможе шукати зниклих безвісти через війну цивільних та вносити в бази викрадені окупантами твори мистецтва - керівник Департаменту міжнародного співробітництва Нацполіції

Повернення можливості використання інструментів Інтерполу для розслідування воєнних злочинів, злочинів проти людяності та геноциду дозволить Україні шукати зниклих безвісти через війну цивільних та вносити в бази викрадені окупантами твори мистецтва, наголошує керівник Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Національної поліції України Віталій Касап.

"Повернення дії резолюції (резолюція Інтерполу AG-2010-RES-10) надає нам можливість використовувати інші інструменти Інтерполу, як то пошук безвісно зниклих за особливих обставин цивільних громадян, що стало результатом скоєння воєнних злочинів, або ж вносити в бази даних витвори мистецтв, які були викрадені окупантами", - розповів Касап в бліцінтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Він наголосив: "Ми чітко розуміємо, що країна-агресор також буде намагатися використати інструменти Резолюції 2010, а на запити Генерального секретаріату Інтерполу (ГСІ) відносно росіян надсилати свої протести".

За його словами, Україна так само буде надсилати протести у разі, якщо РФ намагатиметься використовувати цей інструмент Інтерполу проти українських воїнів.

"Тому не можна говорити, що це рішення (відновлення використання інструментів Інтерполу для розслідування воєнних злочинів) – панацея, але для України цей інструмент відкриває набагато більше можливостей, ніж для країни-агресора", - зазначив керівник Департаменту.

Касап при цьому додав, що загалом повернення дії Резолюції "безумовно розширює можливості України у розслідуванні воєнних злочинів та притягнені до відповідальності, нехай навіть і обмеженої кількості, воєнних злочинців – а це наша головна мета".

Крім того, на думку керівника Департаменту, це дуже потужний і важливий сигнал для міжнародної спільноти та правоохоронців країн-членів Інтерполу. "Початок покладений, рухаємось далі", - додав він.

Теги: #касап_віталій #інтерпол #пошук

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